На Донбассе осенью 2018 могут появиться миротворцы

26.12.2017 20:39

О том, что появление на Донбассе миротворцев наиболее вероятно к осени 2018 года рассказал политолог Алексей Якубин в интервью Ukrlife.TV, пишет Dnews, передает zi.dn.ua.

В состав миссии должны войти лишь страны, не являющиеся членами НАТО. А после реализации этого станет возможным выполнять политчасть «Минских соглашений».

Высока вероятность того, что в 2018 году мы все-таки увидим миротворческую миссию, скорей всего, осенью 2018 года. Я думаю, что это будет российская резолюция, на ее основе будет дополнено введение миротворцев на Донбасс. Это может быть даже на всей территории Донбасса.

Якубин добавил, что в ЕС обсуждали вопрос о том, кто должен участвовать в миротворческой миссии на Донбассе. Он считает, что это должны быть Финляндия, Австрия или другие нейтральные страны.

Он также объяснил, чем вызвано такое затягивание процесса. По его словам, для реализации миссии нужно много времени и достаточно усилий. ООН должна провести мониторинг количества людей и общего бюджета миссии. Помимо этого, по словам Якубина, действующая власть должна провести расчет, чтобы при выборах не учитывались неподконтрольные территории.

После введения миротворцев, украинские власти должны будут приступить к реализации минских договоренностей, в частности, закону о выборах, особом статусе и прочих составляющих.

Миссия вводится осенью 2018 года, определенный период ее нахождения там, парламент должен параллельно с этим принять политическую часть "Минска", я имею ввиду закон о выборах, об амнистии, продление особого статуса. После этого там проводятся выборы, начинает формироваться власть, после этого парламентские выборы у нас проводятся синхронно.