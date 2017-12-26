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Штаб АТО разрешил жителям прифронтового поселка ходить на оккупированную территорию
Жителям прифронтового поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области, который до недавнего времени находился в серой зоне, а ныне находится под контролем Вооруженных Сил Украины, теперь разрешено ходить на неподконтрольную Украине территорию, пересекая линию разграничения в упрощенном режиме, передает fakty.ua.
Теперь жители поселка смогут попасть к родным, близким, на работу, в больницу, не добираясь до КПВВ (контрольных пунктов въезда/выезда), тем более, что таких пунктов в области буквально единицы, и расположены они от Верхнеторецкого достаточно далеко.
Указанное решение командование АТО приняло, учитывая насущные потребности людей, ведь почти в каждой семье жителей Верхнеторецкого на временно оккупированной территории есть родня или осталась недвижимость. Пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке.
Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, автомобильный транспорт пропускать на неподконтрольную территорию в данном населенном пункте не будут.
С открытием пешей «тропы» между подконтрольной Украине и оккупированной территориями режим работы Госпогранслужбы не изменится, поскольку пограничники дежурят исключительно на КПВВ. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. В режиме работы полиции в Верхнеторецком пока также не произошло никаких изменений — контроль за передвижением будут пока осуществлять украинские военнослужащие.
Напомним, ранее возле Верхнеторецкого штаб АТО решил усилить меры безопасности, поскольку в районе работали вражеские снайперские пары, подвергая опасности в том числе мирных жителей, направляющихся в контрольно-пропускной пункт.
Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, ВСУ, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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