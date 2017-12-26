"Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР

26.12.2017 07:15

Гайдэ Ризаева, бывшая в плену у луганских боевиков, высказала обвинения в адрес депутата Надежды Савченко в том, что та предала Украину и предоставляет террористам информацию. Об этом она написала в ФБ, передает "Диалог.UA".

Ризаева отмечает, что Савченко пытается заменить Кабмин, штаб АТО, СБУ и другие спецслужбы. "Не смеши… Ты не герой! Ты предатель!" – уточняет она. Подчеркнут в посте и тот факт, что Савченко не становится пленной во время своих частых поездок в ОРДЛО. Хотя Ризаева попала во второй раз в плен, когда уже являлась переговорщиком по обмену пленными.

Она подозревает, что в ходе поездок нардеп сливает какую-то информацию сепаратистам. Ризаева заодно указала, что в криминальном мире Савченко "не уважают". В качестве пояснения женщина приводит закон Савченко, называя его дебильным, потому как он дает свободу убийцам, насильникам и сепаратистам. В завершение Ризаева заявила, что Савченко – "лампочка, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве".

Ранее Надежда Савченко в телеэфире заявила, что намерена и в дальнейшем посещать ОРДЛО. По ее словам, в ходе поездок она разыскивает пленных и договаривается с боевиками об обмене.