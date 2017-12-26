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У Путина раскрыли планы России по Донбассу
Россия намерена добиваться решения ряда политических и экономических вопросов на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя РФ на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, передает apostrophe.ua.
"Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса", – заявил Грызлов.
По словам российского постпреда, в сфере безопасности Россия планирует добиться разведения вооружения от линии соприкосновения и соблюдения режима тишины "с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей".
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, блокада, Минские договоренности
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