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У Путина раскрыли планы России по Донбассу

26.12.2017 08:09
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У Путина раскрыли планы России по Донбассу

Россия намерена добиваться решения ряда политических и экономических вопросов на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя РФ на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, передает apostrophe.ua.

"Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса", – заявил Грызлов.

По словам российского постпреда, в сфере безопасности Россия планирует добиться разведения вооружения от линии соприкосновения и соблюдения режима тишины "с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей".



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, блокада, Минские договоренности
 
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