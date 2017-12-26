Видеонаблюдение на КПВВ «Майорск»

26.12.2017 20:59

Представители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), несущие службу на КПВВ* «Майорск» (Донецкая обл.), обеспечены камерами видеофиксации. Сегодня, 26 декабря, работники сектора в Донецкой области Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проанализировали функционирование КПВВ, а также промониторили использование нагрудных средств видеофиксации сотрудниками ГПСУ, сообщает пресс-служба ведомства, передает dnews.dn.ua.

14 декабря с КПВВ «Майорск» начался пилотный проект видеонаблюдения. Его цель – улучшение процесса пропуска через линию соприкосновения и уменьшение вероятности возникновения конфликтных ситуаций.

Представители ГПСУ получили 50 нагрудных видеокамер и уже в первый день их работы было успешно решено 4 конфликтные ситуации с помощью сохраненных видеороликов. «Каждое рабочее место на КПВВ "Майорск" обеспечено камерой видеофиксации и это не только помогает решать конфликтные ситуации, но и предотвращает их возникновение, в том числе возникновение коррупционных рисков», – отметила заведующая сектора МинВОТ в Донецкой области Алла Назаренко.

Также она сообщила, что с представителями Краматорского отряда были обсуждены вопросы ежемесячного статистического отчета использования видеокамер, а с представителями УВКБ ООН достигнута договоренность о предоставлении дополнительного компьютера для накопления видеофайлов.

Участники рабочей поездки ознакомились с причинами скопления людей со стороны Горловки (до 400 человек до начала работы КПВВ) и обсудили с украинскими пограничниками вопрос о возможности расширения площадок и увеличения зоны ожидания людей, которые проходят контрольные мероприятия со стороны неподконтрольной территории, а также возможности их утепления.

Отмечается, что пункты оказания помощи на КПВВ «Майорск» работают круглосуточно, обогреваются, работает медицинский пункт. В наличии теплые напитки, а также, в случае необходимости, есть возможность ночевки.