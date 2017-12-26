- Источник: Освобожденных пленных вечером привезут в Киев15:25
- Началось освобождение заложников: первыми обменялись пленными с "ЛНР"15:20
- Политолог: пока без единого выстрела Порошенко уже нанес удар по международным позициям Москвы15:13
- На Донбассе начался масштабный обмен пленными15:10
- Обмен пленными: люди из списков боевиков отказываются возвращаться на территорию ОРДЛО14:30
- Геращенко сообщает, что колонна для обмена удерживаемыми направляется к месту освобождения13:48
- Россия назвала условия возвращения своих офицеров в СЦКК12:35
- Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!12:15
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники12:05
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»11:05
Видеонаблюдение на КПВВ «Майорск»
Представители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), несущие службу на КПВВ* «Майорск» (Донецкая обл.), обеспечены камерами видеофиксации. Сегодня, 26 декабря, работники сектора в Донецкой области Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проанализировали функционирование КПВВ, а также промониторили использование нагрудных средств видеофиксации сотрудниками ГПСУ, сообщает пресс-служба ведомства, передает dnews.dn.ua.
14 декабря с КПВВ «Майорск» начался пилотный проект видеонаблюдения. Его цель – улучшение процесса пропуска через линию соприкосновения и уменьшение вероятности возникновения конфликтных ситуаций.
Представители ГПСУ получили 50 нагрудных видеокамер и уже в первый день их работы было успешно решено 4 конфликтные ситуации с помощью сохраненных видеороликов. «Каждое рабочее место на КПВВ "Майорск" обеспечено камерой видеофиксации и это не только помогает решать конфликтные ситуации, но и предотвращает их возникновение, в том числе возникновение коррупционных рисков», – отметила заведующая сектора МинВОТ в Донецкой области Алла Назаренко.
Также она сообщила, что с представителями Краматорского отряда были обсуждены вопросы ежемесячного статистического отчета использования видеокамер, а с представителями УВКБ ООН достигнута договоренность о предоставлении дополнительного компьютера для накопления видеофайлов.
Участники рабочей поездки ознакомились с причинами скопления людей со стороны Горловки (до 400 человек до начала работы КПВВ) и обсудили с украинскими пограничниками вопрос о возможности расширения площадок и увеличения зоны ожидания людей, которые проходят контрольные мероприятия со стороны неподконтрольной территории, а также возможности их утепления.
Отмечается, что пункты оказания помощи на КПВВ «Майорск» работают круглосуточно, обогреваются, работает медицинский пункт. В наличии теплые напитки, а также, в случае необходимости, есть возможность ночевки.
Теги: Донбасс, ООН, пограничники, видеокамера, пункты пропуска, Майорск, КПВВ, ГПСУ
- Источник: Освобожденных пленных вечером привезут в Киев15:25
- Началось освобождение заложников: первыми обменялись пленными с "ЛНР"15:20
- Политолог: пока без единого выстрела Порошенко уже нанес удар по международным позициям Москвы15:13
- На Донбассе начался масштабный обмен пленными15:10
- Обмен пленными: люди из списков боевиков отказываются возвращаться на территорию ОРДЛО14:30
- Геращенко сообщает, что колонна для обмена удерживаемыми направляется к месту освобождения13:48
- Россия назвала условия возвращения своих офицеров в СЦКК12:35
- Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!12:15
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники12:05
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»11:05
- Мир спорта: Топ-десятка Украины 2017 года15:40
- Источник: Освобожденных пленных вечером привезут в Киев15:25
- Началось освобождение заложников: первыми обменялись пленными с "ЛНР"15:20
- Политолог: пока без единого выстрела Порошенко уже нанес удар по международным позициям Москвы15:13
- На Донбассе начался масштабный обмен пленными15:10
- Рада приготувала нові правила для підприємців14:56
- Гройсман анонсировал громкую отставку14:40
- Обмен пленными: люди из списков боевиков отказываются возвращаться на территорию ОРДЛО14:30
- РФ "не допустит миротворцев ООН на всей территории Донбасса," - российский чиновник14:20
- Как рассчитывают оплату за тепло при наличии субсидии14:03
- Если хочешь, чтобы желания исполнялись09:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- Украинцам объяснили как получать от государства 10 тысяч гривен ежемесячно21:16
- ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ!11:47
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков