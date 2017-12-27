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Геращенко сообщает, что колонна для обмена удерживаемыми направляется к месту освобождения
Колонна с людьми из списка 306 внесенных на обмен удерживаемыми лицами направляется к определенному месту увольнения. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров Ирина Геращенко, передает УНН.
"Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту увольнения. Сформированная колонна с лицами из списка 306-и уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем - чтобы все произошло", - сообщила И.Геращенко.
Напомним, обмен для освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, запланировано на среду, 27 декабря.
Как сообщалось ранее, удерживаемые "ДНР" и "ЛНР" отправились для процесса обмена.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, АТО, обмен пленными
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- На Донбассе начался масштабный обмен пленными15:10
- Обмен пленными: люди из списков боевиков отказываются возвращаться на территорию ОРДЛО14:30
- Геращенко сообщает, что колонна для обмена удерживаемыми направляется к месту освобождения13:48
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