Геращенко сообщает, что колонна для обмена удерживаемыми направляется к месту освобождения

27.12.2017 13:48

Колонна с людьми из списка 306 внесенных на обмен удерживаемыми лицами направляется к определенному месту увольнения. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров Ирина Геращенко, передает УНН.

"Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту увольнения. Сформированная колонна с лицами из списка 306-и уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем - чтобы все произошло", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, обмен для освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, запланировано на среду, 27 декабря.

Как сообщалось ранее, удерживаемые "ДНР" и "ЛНР" отправились для процесса обмена.

Источник: https://from-ua.com