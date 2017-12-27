Источник: Освобожденных пленных вечером привезут в Киев

27.12.2017 15:25

Освобожденных из плена боевиков украинцев вечером 27 декабря доставят самолетом в Киев на территорию военной площадке аэродрома "Борисполь", передает ЗН.

Как сообщило Министерство обороны, сегодня в 18:00 состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена. Также на встречу прибудут родственники и близкие освобожденных.

Как известно, сегодня должен состояться обмен пленными в формате "306 на 74" с украинской стороны и со стороны боевиков ОРДЛО. По данным СМИ, обмен состоится на КПВВ "Майорское" в районе Горловки Донецкой области.

Источник: https://from-ua.com