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Архив - Донецкая область

Источник: Освобожденных пленных вечером привезут в Киев

27.12.2017 15:25
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Источник: Освобожденных пленных вечером привезут в Киев

Освобожденных из плена боевиков украинцев вечером 27 декабря доставят самолетом в Киев на территорию военной площадке аэродрома "Борисполь", передает ЗН.

Как сообщило Министерство обороны, сегодня в 18:00 состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена. Также на встречу прибудут родственники и близкие освобожденных.

Как известно, сегодня должен состояться обмен пленными в формате "306 на 74" с украинской стороны и со стороны боевиков ОРДЛО. По данным СМИ, обмен состоится на КПВВ "Майорское" в районе Горловки Донецкой области.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киев, обмен пленными
 
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