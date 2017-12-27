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На Донбассе начался масштабный обмен пленными

27.12.2017 15:10
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На Донбассе начался масштабный обмен пленными

На Донбассе начался масштабный обмен заложниками по формуле 74 украинца на 306 человек. Уже были освобождены первых 16 украинских заложников. Как сообщает "ТСН", их привезли к пункту обмена заложниками и завели в логистический центр КПП "Майорск". С украинской стороны людей еще не передавали, передает УНИАН.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы относительно Донбасса Ирины Геращенко, сейчас оккупанты удерживают более 160 наших сограждан. Но за полтора года переговоров боевики подтвердили лишь 97. Остальных придется искать и дальше.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, обмен пленными
 
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