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Архив - Донецкая область

Началось освобождение заложников: первыми обменялись пленными с "ЛНР"

27.12.2017 15:20
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Началось освобождение заложников: первыми обменялись пленными с "ЛНР"

Некоторые пленные боевики отказывают возвращаться на территорию "ДНР" и "ЛНР"

На Донбассе начался процесс освобождения пленных. Первыми начали обмениваться заложниками с боевиками т. н. "ЛНР", после этого последует обмен с "ДНР".

Об этом сообщает "Громадське".

Как рассказала омбудсмен Валерия Лутковская, украинская сторона не привезла 46 боевиков, которые были указаны в числе 306 для обмена, так как ранее были освобождены из-под стражи после отбывания наказания.

Кроме того, стало известно об отказниках, которых привезли на обмен, однако они не изъявляют желания возвращаться в "ЛНР/ДНР" – таких около 10-15 человек. По словам омбудсмена, каждого пленника будут опрашивать представители Красного Креста, хотят ли они возвращаться.

Что касается украинских заложников, то на подконтрольную Украине территорию из "ЛНР" прибыли 3 автобуса с 16 украинцами. Среди освобожденных из плена Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров и Эдуард Неделяев. Украина передает в оккупированный Луганск 99 человек.

Далее, по процедуре, происходит верификация списков с "ДНР".

Как сообщалось, в Киеве готовятся встречать освобожденных украинцев. Активисты рассказали, как и где будут их встречать. Стало известно, что их привезут самолетами на военный аэродром в Борисполе. До места прибытия освобожденных украинцев будут ходить маршрутки, а также люди предлагают подвезти на машине.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко рассказывал, как готовили освобождение заложников. Глава государства назвал освобождение украинских пленников своей главнейшей задачей.




Теги: Донбасс, обмен, военнопленный, ДНР, ЛНР
 
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