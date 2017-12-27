Обмен пленными: Порошенко с послом Франции срочно вылетели на Донбасс

27.12.2017 17:33

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что президент Украины Петр Порошенко направляется на место обмена заложников. Об этом французский дипломат сообщила в микроблоге "Твиттер", передает УНИАН.

"Президент Порошенко разговаривает по телефону с освобожденными на борту вертолета, который должен доставить нас на место обмена", - заявила Дюмон. При этом она не уточнила, куда именно должен приземлиться вертолет.

Источник: https://from-ua.com