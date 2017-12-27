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Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
Астролог розповіла про подальший розвиток подій на Донбасі та в Криму
Складна обстановка в країні, яка триває не перший рік, чимало вимотала українців.
Астролог Олена Осипенко розповіла, як планети вплинули на початок кризи і чого жителям очікувати в новому, 2018 році, повідомляє Знай.ua.
У листопаді 2013 року у країни була ситуація кризи. Нам начебто Господь кидав виклик, який країна прийняла, вийшовши на Майдан. Дальня планета – Плутон. Завжди саме далекі планети зумовлюють погоду для держави або людини. У цей період, в лютому і березні 2014 року вона почала проходити по точці чорного Місяця. Чорний Місяць – це як ракова пухлина, вона була виявлена. Оголилося те, що ховалося, багато махінації, що проводилися в кулуарах”, – розповіла астролог Олена Осипенко.
За її словами, перше торкання Плутона – відхід Криму, друге – відхід Сходу, третє – обстріл Маріуполя. “Що відбувалося далі? Справа в тому, що протягом 14-го, 15-го і навіть 16-го року жодна далека планета не зробила жодного гармонійного аспекту”, – розповіла астролог і додала, що з лютого 2017-го для України розпочався процес еволюції.
Олена зазначила, що українська армія стоїть під знаком Марса – миротворча армія, яка ніколи не нападатиме на інших людей, а тільки захищатися.
На питання про те, чого слід очікувати в 2018 році, астролог пояснила: “Що стосується Криму, тут ситуація особлива, оскільки псевдореферендум провели в 18 березня. З 16 по 20 число – дні, в яких все, що приймається, далі підвішується в повітрі . це стосується будь-якої важливої справи. Ці дні дані для підведення підсумків, оскільки 21 березня – це день весняного рівнодення, коли починається новий сонячний рік”.
Олена зазначила, що президентські вибори в Росії теж заплановано на неблагополучний період: “Путін думає, що пройшов Крим, пройде і його ситуація, але цей період не призначений для початку будь-яких соціальних справ”.
“2018 й рік буде дуже цікавий для України. Я не можу сказати, що він буде складний і поганий, я можу сказати що він буде і досить прогресивним, і будуть консервативні моменти, які перешкоджають проведенню реформ. Буде бойова ситуація всередині країни, але до зброї не дійде: здоровий глузд переможе”, – розповіла астролог і додала, що особливо складною для України буде перша половина року: ще більше корупційних схем і махінацій вилізуть назовні.
Також наголошується, що позитивні зміни в Україні почалися з травня 2017 року, і як результат вже в червні країна отримала безвіз. Наступне серйозне просування українці зустрінуть 2 червня 2018 року плюс-мінус два тижні. “Очікуємо подію, яка може підняти імідж країни, змінити статус, укласти вигідні угоди”. Другий позитивний ривок Україна зробить в жовтні, а третій – на можливих виборах президента в 2019 році в кінці березня – початку квітня.
Закінчення війни. Сприятливим для української армії буде 4 липня плюс-мінус півтора місяці. За словами астрологів, це період сприятливих можливостей.
“У нас буде можливість зупинити війну”.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, астрологический прогноз
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