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Выгрызть каждого: украинцы пришли к Порошенко в слезах
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с родственниками заложников, за освобождение которых сейчас борется Трехсторонняя контактная группа
Об этом сообщил представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, а также первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
По ее словам, Порошенко поручил, чтобы все освобожденные заложники прошли психологическую и медицинскую реабилитацию. Кроме того, он намерен завтра обратится к правительству с инициативой выплатить материальную поддержку семьям заложников и тем, кого освободим.
«У нас есть инициативы идеи, как выгрызть, достать каждого из российских тюрем и тюрем на оккупированных территориях», — подчеркнула Геращенко.
Как сообщалось ранее, украинская сторона готова передать 306 граждан, чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, заложники, Порошенко
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