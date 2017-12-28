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Архив - Донецкая область

Доказательства российской агрессии на Донбассе опубликовала СБУ

28.12.2017 17:56
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Доказательства российской агрессии на Донбассе опубликовала СБУ

Служба безопасности Украины собрала 393 свидетельства об агрессии России на Донбассе Их предоставили 43 украинских граждан, находившихся в заложниках на временно оккупированных территориях. Об этом сказано в пятом сборнике СБУ по указанной теме, передает nv.ua.

Пленные дали показания о:

российских террористических группировках на Донбассе (Оплот, Донские казаки и прочее);
случаях вооруженной агрессии против Украины;
пытках и физическом насилии в отношении пленников.

Например, один из бывших пленников боец Нацгвардии Михаил Ш вспоминает: "29 августа 2014 года наше подразделение получило приказ оставить Иловайск и выходить в направлении пос. Червоносельское. По дороге нашу военную колонну атаковали российские танки; огонь велся из противотанковых управляемых ракет (ПТУР), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Военнослужащий ВСУ Николай С. Рассказал о пытках во время плена. Он вспоминает, что на него оказывали моральное давление, постоянно запугивая расстрелом.
Напомним, по данным СБУ, на сегодня еще 103 человека остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются без вести пропавшими.



Теги: Россия, Донбасс, агрессия, СБУ, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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