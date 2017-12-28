- Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 декабря09:16
- Сутки в АТО: 6 вражеских обстрелов08:07
- На Донбассе сбит российский беспилотник стоимостью шесть миллионов рублей07:33
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”07:22
- На Донбассе пенсионер подарил квартиру сироте20:05
- Доказательства российской агрессии на Донбассе опубликовала СБУ17:56
- Минобороны засекретит потери ВСУ - эксперт16:57
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО16:39
- У нас беда: Рева о повышении пособий переселенцам16:22
Минобороны засекретит потери ВСУ - эксперт
2017 год мало отличается от предыдущего, хотя по некоторым параметрам он прошел еще хуже. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.
По словам нашего собеседника, никаких изменений по сравнению с прошлым годом на фронте не произошло: даже количество потерь осталось не прежнем уровне.
«Я боюсь, что Министерство обороны потери, особенно не боевые, засекретит в этом году, чтобы не шокировать население, потому что в 2016-м году не боевые потери превысили боевые», - говорит аналитик.
По словам Жданова, в 2017 году мы так и не увидели программы реформы армии: ни модели, ни календарного плана, ни программы государственного перевооружения армии, ни перехода на стандарты НАТО.
«Я считаю, что 2017 год прошел в стагнирующем состоянии, потому что есть данные (они неофициальные), что укомплектованность ВСУ упала, снизилась, появились даже проблемы с призывом - набрать 14 тысяч призывников по всей стране оказалось проблематично. Президент даже вынужден был в августе впервые за весь постреволюционный период объявлять дополнительный призыв, чтобы набрать необходимое количество. Поэтому скажу, что 2017 год от предыдущего, наверное, можно сказать, не отличается, хотя по некоторым параметрам он хуже прошел», - констатирует аналитик.
Также собеседник издания обращает внимание на то, что в 2017 году ВСУ и Минобороны освоили 350 млн долл., которые были выделены из бюджета США.
«Об этом вообще как-то никто не вспоминает, и вообще очень сложно оценить, где эта военная помощь, куда она пошла. Я бы сказал, что по западным странам прогресс огромный: Чехия сняла запрет на поставки летального оружия, Канада включила Украину в список стран, которым можно поставлять летальное оружие, США наконец-то созрели поставлять нам летальное оружие. Но все почему-то ставят любую помощь - финансовую, экономическую, политическую, военную - в зависимость от продвижения реформ в Украине, в первую очередь - борьбы с коррупцией. Фактически они вынуждают нас либо начать борьбу с коррупцией, либо получать помощь. Сейчас даже есть информация о том, что МВФ не хочет присылать сюда свою рабочую группу. Им уже тут не расскажут сказку о великих 144 реформах, они хотят видеть результаты», - добавляет Жданов.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, Минобороны
- Басурин сообщил о значительных потерях ВСУ за последние двое суток
- Блогер: Боевики ОРДЛО несут большие потери
- 26 против 180: озвучены месячные потери ВСУ и оккупантов
- "Минус два орка", - волонтер о вчерашнем вечере на передовой
- Журналист обнародовал подтвержденные данные о потерях украинских военных за ночь 12 июня
- Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
- Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 декабря09:16
- “20 трупов за полгода”, - в Сеть “слили” фото стремительно растущего кладбища батальона наемников “Призрак”08:46
- Сутки в АТО: 6 вражеских обстрелов08:07
- На Донбассе сбит российский беспилотник стоимостью шесть миллионов рублей07:33
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”07:22
- От взрыва в оккупированном Луганске погиб парень, две девушки в тяжелом состоянии22:32
- На Донбассе пенсионер подарил квартиру сироте20:05
- Доказательства российской агрессии на Донбассе опубликовала СБУ17:56
- Минобороны засекретит потери ВСУ - эксперт16:57
- Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 декабря09:16
- Рост ВВП должен чувствоваться в карманах украинцев – Колесников09:04
- “20 трупов за полгода”, - в Сеть “слили” фото стремительно растущего кладбища батальона наемников “Призрак”08:46
- Разгорается скандал из-за бесплатных машин скорой помощи, которые "застряли" на украинской таможне08:35
- Сутки в АТО: 6 вражеских обстрелов08:07
- Стало известно, чем Кремль будет шантажировать Украину по Донбассу07:51
- На Донбассе сбит российский беспилотник стоимостью шесть миллионов рублей07:33
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”07:22
- От взрыва в оккупированном Луганске погиб парень, две девушки в тяжелом состоянии22:32
- В США озвучили прогноз для Украины на 2018 год18:44
- Новведення для водителей: что изменится в следующем году. ВИДЕО18:40
- Новогодняя аптечка: что спасет 1 января18:25
- Продукты которые никогда не есть королева Елизавета17:15
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Обмін: кого Україна віддала взамін?09:43
- Спиридонов: «Декоммунизацией власти убили двух зайцев: и деньги отмыли, и население отвлекли»09:31
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Как выбрать красную икру: полезные советы16:05
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО