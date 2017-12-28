МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО

28.12.2017 16:39

Жители оккупированной части Донбасса возмущены действиями оператора мобильной связи «Водафон».

По их словам, ранее все абоненты на оккупированных территориях пользовались более дешевыми тарифами, а теперь будут принудительно переведены на ежедневную абонплату в 3 гривны, что в среднем составляет 90 гривен в месяц.

При этом в «Водафоне» к оккупированной территории отнесли и прифронтовые украинские населенные пункты — Торецк и Авдеевку. Жители данных городов возмущены вдвойне. Теперь они «обрывают» телефоны и сайт оператора, угрожая пожаловаться в Киев.

Источник Донпресс