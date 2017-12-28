Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО

28.12.2017 10:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО

Российские террористы только на словах говорят о готовности соблюдать "перемирие", но на деле с момента наступления очередного "рождественского режима прекращения огня" еще ни разу не сдержали данные в Минске обещания относительно "перемирия". За минувшие сутки боевики совершили четыре вооруженные провокации в отношении сил АТО, передает "Диалог.UA".

Все обстрелы оккупантов были совершены на донецком направлении, двое бойцов ВСУ получили ранения. В сообщении штаба АТО в Facebook сказано, что террористы применили против украинских защитников пулеметы, гранатометы. Под обстрел попали расположения ВСУ около Каменки, Авдеевки и Водяного.

Нарушений на других участках фронта не зафиксировано.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх