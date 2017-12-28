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Архив - Донецкая область

Почти 70 освобожденных пленных решили остаться у «фашистов»

28.12.2017 09:20
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Почти 70 освобожденных пленных решили остаться у «фашистов»

Обмен состоялся. 74 наших пленника на свободе, пишет украинский журналист Денис Казанский в Фейсбуке.
Интересно, что в обратном направлении изначально должны были уехать 306 человек, но уехало всего 237. Остальные были освобождены украинской стороной, но отказались ехать в ОРДЛО и предпочли остаться на территории «карателей» и «фашистов».



Теги: Донбасс, обмен, пленные, фашисты
 
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