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Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря
Сегодня утром, 28 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 26 декабря, всего через КПВВ было оформлено 36,3 тысяч человек и 4,6 тысяч транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 6240 человек и 610 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9920 человек и 1595 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8005 человек и 1410 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4355 человек и 975 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7745 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/200;
КПВВ «Марьинка» – 50/250;
КПВВ «Новотроицкое» – 50/60;
КПВВ «Гнутово» – 50/80.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Тамара: «4:23. Доброе утро всем, едем из Бахмута в Донецк, пешая очередь – выезд из Бахмута в 6:00. Всем удачного пути!»;
Юлия: «5:32. Людей уже очень много [из Бахмута]. Мои родители ночевали там, в пешую люди начали ехать еще ночью»;
Олег: «6:36. Автоочередь огромная, машин очень много в сторону Горловки. Надеемся, что будут пошустрее пропускать»;
КПВВ «Марьинка»:
Александр: «4:30. На "Каргиле" очередь до моста»;
«Мах»: «6:31. "Каргил" уже до середины моста»;
Администратор: «8:42. На Марьинке в сторону Донецка автомобильная очередь от кольца. 8:57. Марьинка в Донецк. Льгота машин 60. Общая минимум до кольца. Конца не видно. Приехали 8 утра. Перевозы стояли в 6 рядов. Сейчас лучше. Часть пропустили, остальных в один ряд поставил броневик»;
Татьяна: «9:34. В 8:40 льгота на Донецк была машин 70, основная – прям от Марьинского кольца ...Машин тьма и пеших тоже...Удачи!».
КПВВ «Новотроицкое»:
Виталий: «8:54. Новотроицкое в Донецк – очередь, не доезжая знака "конец Новотроицкое" еще 3 столба (на мосту);
КПВВ «Гнутово»:
Наталья: «7:14. На Гнутово в сторону Донецка 60 машин».
О ситуации в КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:
в пункте пропуска «Красный Партизан» на въезд очередей не было, на выезд ожидали проезда 15 легковых автомобилей;
в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 47 легковых автомобилей, на въезд очередей не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, на въезд очередей не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
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