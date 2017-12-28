Террористы подорвались на собственных минах

28.12.2017 16:02

Диверсионно-разведывательная группа боевиков подорвалась на собственных минах при попытке пересечь линию соприкосновения на временно оккупированном Донбассе.

Пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк рассказал о провальной операции незаконных вооруженных-бандформирований, передает "Диалог.UA". "Вместе с тем активизация действий противника в районах хаотичного установления российскими инженерными подразделениями минно-взрывных заграждений приводит к росту потерь среди разведывательных подразделений агрессора", - отметил он. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационное командование активно использует диверсионно-разведывательные группы. "За прошедшие сутки при попытке пересечь линию соприкосновения подорвалась на собственных минах диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск", - добавил Дмитрий Гуцуляк.