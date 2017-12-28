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- У нас беда: Рева о повышении пособий переселенцам16:22
У нас беда: Рева о повышении пособий переселенцам
Министерство социальной политики планирует повышение размера адресной помощи переселенцам, но пока не знает когда. Об этом, сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, отвечая на вопрос корреспондента «Донецких новостей».
«В этом году мы повысили размер помощи определенным переселенцам, а именно лицам с инвалидностью. Этого недостаточно, но мы это сделали», – напомнил министр.
Что касается повышения пособий основному числу переселенцев, Рева сказал: «Да, планируем». Но когда конкретно это произойдет, министр так и не смог ответить.
Рева сообщил, что для повышения министерству нужно определиться, во-первых, сколько на подконтрольной территории реально проживает переселенцев.
«Понимаете, в чем у нас беда. У нас 1,5 млн человек зарегистрированы как ВПЛ, а помощь о которой мы сейчас говорим, получает всего 200 тыс. тыс. человек», – пояснил Рева.
В связи с тем, что есть определенное количество «лже-переселенцев», министерство не может понять, сколько реально людей имеют законное право на повышение этого пособия. «Вот если бы мы сейчас четко определили, сколько реальных ВПЛ, мы бы четко понимали, сколько их, какие у них проблемы и как их решать. А пока у нас 1,5 млн человек зарегистрированных переселенцев – кто-то живет здесь, кто-то "там", – тут у нас возникает непонятка в определениях», – продолжил министр.
При этом он признал, что для повышения пособий имеющимся 200 тыс. реальных получателей, особых проблем нет, но зарегистрировано гораздо больше.
На вопрос, можно ли ожидать увеличения пособия и расширения предела суммы на одну семью уже в следующем году, Рева лишь ответил: «Работаем».
Напомним, размер адресной помощи основному числу переселенцев не повышался ни разу, и на данный момент составляет: 884 грн для нетрудоспособных граждан, и 442 грн для трудоспособных. При этом на семью (вне зависимости от количества человек) суммарно помощь не может превышать 2500 грн.
Недавнее повышение размеров помощи коснулось только переселенцев с инвалидностью
Теги: Донбасс, пособие, повышение, переселенцы
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