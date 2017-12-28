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Архив - Донецкая область

В штабе сообщили еще одну хорошую новость из зоны АТО

28.12.2017 07:38
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В штабе сообщили еще одну хорошую новость из зоны АТО

На Донбассе наблюдается значительное снижение обстрелов со стороны боевиков. Об этом говорится с сообщении на странице Facebook пресс-центра штаба АТО, передает apostrophe.ua.

"На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска совершили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов двое украинских защитников получили легкие травмы. Их жизням на данный момент ничто не угрожает.

Украинские военные не открывали огонь в ответ, соблюдая режим перемирия.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление
 
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