- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка12:16
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО09:19
Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука дал свою оценку ситуации на Донбассе в собственном блоге.
- Путин пытается выглядеть в глазах Запада как договороспособный человек. И его исключительная цель — добиться снятия санкций, а не освободить Донбасс
Я не хотел бы брать на себя функцию Ванги и делать какие-то прогнозы относительно следующего обмена пленными. Вчерашнее событие фактически показало правильность моего тезиса: все, что делалось Семенченко, Савченко, какими-то фейковыми солдатскими матерями и всеми, кто только вокруг этого не танцевал – это исключительно манипуляции человеческим горем. Приобщаться к этому хору я не хочу. Я знаю, что люди, которые профессионально занимаются этими делами от имени украинского государства, делают это ежедневно и самоотверженно. Этот вопрос очень хрупкий, и подталкивать их каким-то образом здесь никто не имеет права.
Я не был бы столь оптимистичным о готовности Путина к переговорам. Я отношусь к этому очень осторожно и считаю, что давление на Российскую Федерацию надо не уменьшать, а увеличивать с каждым днем. Путин пытается примерить на себя роль миротворца, поймать того мирного голубя Пикассо и выглядеть в глазах Запада как агрессивный, договороспособный человек. Это делается для того, чтобы в конце концов его соратники, которые расположены по всем странам Европейского Союза, начали вопить, – а давайте снимем с Вовы санкции, он же вот видите какой миротворец. Мол, зачем же санкции – давайте с ним разговаривать. Именно это, а не освобождение Донбасса, является стратегической целью.
Нет никаких сомнений в вооруженных провокациях на Донбассе на праздники. Они уже происходят, а вчера вот погиб еще один наш военнослужащий. Бдительность нельзя терять ни на секунду.
Если исходить исключительно из объективных данных, то я не вижу каких порывов со стороны России на продвижение по делам незаконно осужденных украинских граждан. Но в случае усиления давления на Россию, я вполне допускаю такое развитие событий. Как и подавляющее большинство наших граждан, я хотел бы видеть этих людей в Украине, а не в лагерях.
Теги: Донбасс, праздники, Тука
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники
- Водоканал будет отключать должников даже во время праздников
- Полиция Донетчины перешла на усиленный режим несения службы
- Главарь "ДНР" Захарченко наплодил в "республике" "праздничных" указов
- Дополнительные выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Как в «ЛНР» готовятся к встрече Нового года12:37
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка12:16
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Черное и Азовское моря будут патрулироваться16:16
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Білоруссю й Україною для захисту від АЧС14:10
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Экономика праздников: Не много ли украинцы отдыхают?13:27
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу