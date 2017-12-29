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"Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
Одержимость донецких боевиков достигла своего апогея: теперь вооруженные автоматчики охраняют не только чинуш-боевиков, но и главную городскую елку на площади. Что этим хотят показать "хозяева жизни", наверное, только им и понятно. Свежий кадр из Донецка опубликовали сегодня, 29 декабря, пользователи соцсетей.
Так, в Twitter Necro Mancer появился кадр с автоматчиком возле елки, которого выставили не иначе как для поимки здесь "украинских диверсантов и шпионов", которые донецким "освободителям" мерещатся повсюду, причем боевиков абсолютно не смущает наличие на площади маленькой детворы, которая пришла посмотреть на Деда Мороза и Снегурочку, передает "Диалог.UA".
"Атмосферненько. Донецк. Русский мир", - подписал фото блогер. "Слава богу, что наконец-то дети Донбасса могут праздновать новогодние праздники на центральной площади, охраняемые автоматчиками! 23 года они рисковали внезапно быть атакованными бендеровцами! Вот оно настоящее счастье!" – едко комментируют пользователи соцсетей.
"Это какая-то параллельная вселенная. Не хватает только колючки на заборе", - пишут под кадром шокированные реальностью в "ДНР" пользователи.
Теги: Донецк, Донбасс, елка, Новый год, ДНР, боевики, диверсанты
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