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Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины намерены пообщаться с украинцами, освобожденным из плена боевиков в результате обмена заложниками. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак, передают fakty.ua.
«Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить», — сказал он.
Грицак надеется, что освобожденные заложники смогут «вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках террористических „ЛНР/ДНР“».
При этом глава СБУ отметил, что освобожденных обязательно проверят на предмет их возможной вербовки российскими спецслужбами.
«Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем. Правда, есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов», — отметил Грицак, объяснив, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.
Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими «Л/ДНР». Прошел он по формуле «73/233».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, информация, СБУ, проверка, плен, ДНР, ЛНР, боевики
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