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"Русская Хортица" и "Свободный Харьков": Захарченко пригрозил Украине батальонами из бойцов ВСУ. ВИДЕО
Александр Захарченко, главарь "ДНР", объявил, что готов к общению с ВСУ не на позициях договоренностей, а только для того, чтобы объяснить: воевать с теми, кто оккупировал Донбасс, не следует. Более того, главарь донецких боевиков сообщил, что будет создавать новые батальоны из бывших украинских военнослужащих, передает "Диалог.UA".
По словам главаря "ДНР", главной задачей является не достижение договоренностей с ВСУ, а объяснение украинским бойцам, что они воюют "не с теми". "Если они это осознают и развернут оружие против Украины – милости просим", - продолжает он, заверяя, что в "ДНР" якобы есть батальоны, состоящие из тех, кто перешел на сторону боевиков. "Будем делать батальоны "Свободный Харьков", "Русский Днепропетровск", "Русская Хортица"", - перечисляет Захарченко.
Комментаторы тут же посоветовали ему даже не мечтать о перечисленных населенных пунктах.
Видеоролик с заявлениями Захарченко обнародован на Telegram-канале War Gonzo.
Теги: Украина, Донбасс, Днепропетровск, Харьков, ДНР, батальон, ВСУ, Захарченко
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