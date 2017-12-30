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"Мы непризнанные": Захарченко назвал главную проблему в промышленности «ДНР»
Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что недоволен состоянием промышленности на территории ОРДО
«Любое предприятие — машиностроение, станкостроение- это сертификат. Это определенные документы, которые признаются во всем мире. К сожалению, на сегодняшний момент у нас этого нет, — заявил Захарченко в эфире одного из телеканалов. — Развитие нашей промышленности тормозит не только отсутствие финансов — их тоже нет. А вот политически… Мы понимаем, что можем произвести и можем даже найти покупателя на него, но продать мы не можем, потому что мы непризнанные. Это проблема»
При этом он выразил надежду, что над этим вопросом будет работать Россия в части признания сертификатов соответствия.
Также одной из проблем он назвал отсутствие денег на восстановление заброшенных предприятий и нехватку специалистов, умеющих работать на оборудовании этих предприятий. Сейчас в «ДНР» думают об открытии этих предприятий и рынках сбыта продукции, «на которые еще никогда не выходили».
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, промышленность, ДНР, Захарченко
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