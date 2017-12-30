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Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
О своих потерях боевики на Донбассе предпочитают не распространяться. Для масс должна поддерживаться постоянная "легенда" о том, что "армия русских освободителей" непобедима, профессиональна и не сломлена. Однако новости об уничтоженных боевиках все равно просачиваются в СМИ, и немаловажную роль в этом играют сами сепаратисты, периодические сообщающие о том или ином орке, уничтоженном в зоне АТО, передает "Диалог.UA".
Кроме того, хорошо работает и украинская разведка. Стало известно о том, что за последние десять дней террористы "ДНР/ЛНР" понесли масштабные потери: в период с 19 по 28 декабря оккупанты в живой силе потеряли 39 человек, много раненых.
Такой информацией в Facebook поделился руководитель "ИС", нардеп Дмитрий Тымчук.
"1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с, 3 омсбр (Горловка) 20 в/с, 11 омп (Макеевка) 9 в/с, 2 АК - 6 омсп (Кадиевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с; 2 омсбр (Луганск) 1 в/с.", - уточнил Тымчук потери террористов.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, террористы, Тымчук
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