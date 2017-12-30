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Архив - Донецкая область

"ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику

30.12.2017 11:54
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"ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику

Террористы на Донбассе распространяют информацию со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в своем Facebook, передает obozrevatel.com.

"В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие "достоверные данные" о некоей "переброске ВСУ к фронту тяжелой артиллерии" и "американских ударных БПЛА", - сказано в сообщении.

Наступление якобы начнется с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения.

Синхронно "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом "наступления ВСУ".



Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, наступление, террористы
 
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