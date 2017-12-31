Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей

31.12.2017 21:33

Командование т.н. 1-го Армейского корпуса ("армия" самопровозглашенной "ДНР") в очередной раз акцентировало внимание командиров подчинённых частей и подразделений на необходимости прекратить "выступления в социальных сетях военнослужащих".



Как сообщает группа "Информационное Сопротивление", подобные действия связаны с тем, что боевики распространяют в соцсетях "сведения секретного характера".



"Размещение фотоматериалов и постов, раскрывающих детали жизнедеятельности подразделений "армейского корпуса", запрещено. В рядах самих боевиков распространено мнение, что подобные запреты вводятся с целью "скрыть бардак и коррупцию" в оккупационных войсках", - отмечают в ИС.