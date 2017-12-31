- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
Как АКХЗ поддерживает Авдеевку
Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в отчете за год рассказал о вкладе предприятия в развитие прифронтового города.
Как передает avdeevka.city, несмотря на сложную экономическую ситуацию АКХЗ в рамках Соглашения о социальном партнёрстве с городом на 2017 год реализовал взятые на себя обязательства.
"Начинали год с большим количеством трудностей. Но силами нашей команды смогли сохранить подачу тепла на город, начать и успешно завершить ряд социальных проектов, построить новую линию электропередач", - рассказал гендиректор.
Будучи градообразующим предприятием, АКХЗ принимал активное участие в восстановлении и развитии Авдеевки.
Так, на восстановление домов заводчан, пострадавших в результате боевых действий, было направлено 1,3 млн. гривен. Помощь получили более 100 работников предприятия.
"Люди – это главная ценность нашей компании и предприятия. Поэтому мы не могли бросить наших сотрудников, оказавшихся в сложной ситуации, - отметил Муса Сергоевич. - К тому же, помощь заводчанам позволила немного снять с города финансовую нагрузку и направить средства на восстановление домов большего числа авдеевцев".
Также в уходящем году АКХЗ в рамках Соглашения о социальном партнёрстве отремонтировал, обновил и обустроил различные объекты социальной сферы на сумму в 11,9 млн. гривен. Особое внимание было уделено школам и детским садам.
Рассказал Муса Магомедов и о долгосрочной программе "Школьные стипендии", направленной на поддержку отличников учёбы. Теперь у детей появилась возможность на равных условиях своими знаниями заработать первые деньги. Вручаться стипендии будут по итогам семестра ученикам 5-11 классов два раза в год. Отличники учёбы, победители областных, всеукраинских и международных предметных олимпиад и конкурсов будут получать вознаграждение в размере от 500 до 1200 грн.
Важным пунктом отчета стало строительство газопровода "Очеретино - Авдеевка". Долевое участие АКХЗ в этом жизненно важном проекте составило половину суммы от стоимости его прокладки – 28, 9 млн грн.
Руководитель завода озвучил и планы на 2018-й. В новом году АКХЗ планирует увеличить финансирование в рамках программы Социально партнерства и направить на реализацию соцпроектов около 17 млн грн. Работать будут по приоритетным для жителей Авдеевки направлениям.
Теги: Донбасс, Авдеевка, помощь, АКХЗ, Муса Магомедов
- В Авдеевке жители поврежденных обстрелами домов получат пластиковые окна
- В Харьковской области готовятся принять жителей Авдеевки и собирают помощь
- В прифронтовую Авдеевку инвестируют, несмотря на обстрелы
- Для помощи прифронтовой Авдеевке созданы пункты приема гуманитарной помощи (адреса)
- Новые жизни появляются в Авдеевке вопреки обстрелам
- Отличная новость из Авдеевки!
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
- ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия21:55
- В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея21:35
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Украинцев заставят сортировать мусор: назван размер штрафов20:38
- «Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой20:20
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс19:39
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Светлана Лобода ждет второго ребенка
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке