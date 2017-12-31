Как АКХЗ поддерживает Авдеевку

31.12.2017 19:15

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в отчете за год рассказал о вкладе предприятия в развитие прифронтового города.



Как передает avdeevka.city, несмотря на сложную экономическую ситуацию АКХЗ в рамках Соглашения о социальном партнёрстве с городом на 2017 год реализовал взятые на себя обязательства.



"Начинали год с большим количеством трудностей. Но силами нашей команды смогли сохранить подачу тепла на город, начать и успешно завершить ряд социальных проектов, построить новую линию электропередач", - рассказал гендиректор.



Будучи градообразующим предприятием, АКХЗ принимал активное участие в восстановлении и развитии Авдеевки.



Так, на восстановление домов заводчан, пострадавших в результате боевых действий, было направлено 1,3 млн. гривен. Помощь получили более 100 работников предприятия.



"Люди – это главная ценность нашей компании и предприятия. Поэтому мы не могли бросить наших сотрудников, оказавшихся в сложной ситуации, - отметил Муса Сергоевич. - К тому же, помощь заводчанам позволила немного снять с города финансовую нагрузку и направить средства на восстановление домов большего числа авдеевцев".



Также в уходящем году АКХЗ в рамках Соглашения о социальном партнёрстве отремонтировал, обновил и обустроил различные объекты социальной сферы на сумму в 11,9 млн. гривен. Особое внимание было уделено школам и детским садам.



Рассказал Муса Магомедов и о долгосрочной программе "Школьные стипендии", направленной на поддержку отличников учёбы. Теперь у детей появилась возможность на равных условиях своими знаниями заработать первые деньги. Вручаться стипендии будут по итогам семестра ученикам 5-11 классов два раза в год. Отличники учёбы, победители областных, всеукраинских и международных предметных олимпиад и конкурсов будут получать вознаграждение в размере от 500 до 1200 грн.



Важным пунктом отчета стало строительство газопровода "Очеретино - Авдеевка". Долевое участие АКХЗ в этом жизненно важном проекте составило половину суммы от стоимости его прокладки – 28, 9 млн грн.



Руководитель завода озвучил и планы на 2018-й. В новом году АКХЗ планирует увеличить финансирование в рамках программы Социально партнерства и направить на реализацию соцпроектов около 17 млн грн. Работать будут по приоритетным для жителей Авдеевки направлениям.