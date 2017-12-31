Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года

31.12.2017 21:14

В эксклюзивном интервью donbass.ua политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя ситуацию на Донбассе в уходящем году, заявил, что не произошло каких-либо принципиальных изменений в лучшую сторону. Скорее - наоборот.



"Война напомнила о себе даже в тылу – в виде ряда терактов в Киеве, Харькове и Мариуполе. В феврале произошел резкий всплеск военных действий, особенно в районе Авдеевки, - напоминает политолог. - Так называемая "торговая блокада" на Донбассе и национализации предприятий с украинской юрисдикцией на неконтролируемых территориях этого региона привели к еще большему разрыву экономических и социальных связей. Военная ситуация постоянно колебалась от периодических "перемирий", которые никогда полностью не соблюдались, к локальным обострениям. К концу года напряжение даже возросло, в том числе в связи с выводом российских представителей из Совместного центра по координации и контролю за режимом прекращения огня (СЦКК)".



Но завершается 2017-й на позитивной ноте: накануне нового года были достигнуты договоренности об очередном перемирии, что значительно снизило обстрелы. Кроме того, состоялся самый большой обмен пленными за последние три года.



"В переговорном процессе по конфликту на Донбассе главной темой стала возможность миротворческой миссии ООН в этом регионе, - продолжает Владимир Фесенко. - Но прорыва в решении этого вопроса не произошло. Не помогло и назначение спецпредставителя США по Украине. Им стал опытный американский дипломат Курт Волкер. Он проявил повышенную активность, что несколько компенсировало зависание переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия). Но из переговорного ступора, вызванного неуступчивостью России, выйти не удалось".



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