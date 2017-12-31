Лучший подарок: из зоны АТО пришли отличные новости

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31.12.2017 18:23
Пресс-центр штаба АТО сообщил, что сегодня, 31 декабря, в период с полуночи до шести вечера,в районе проведения антитеррористической операции не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
"По состоянию на 18:00 31 декабря вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, - отмечают в штабе. - Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей".
Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
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