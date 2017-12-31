Нас чекає рік розмов, а Донбас почнуть "провітрювати"

31.12.2017 17:54

Відомий практикуючий астролог Наталя Коваленко (фіналіст "Битви екстрасенсів-2008", яка після окупації Донецька переїхала до Львова, а зараз мешкає у Днепропетровській області), розповіла, що нас чекає в наступному році.





"Мене здивувала та картина, яку побачила, - говорить Наталя Іванівна. - Незважаючи на те, що в 2017-му йшло нагнітання подій, 2018-й виглядає спокійно, нейтрально. Нічого погано, але й гарного. Такий собі рік "ні про що..." Не буде ескалацій, Третьої світової, про яку полюбляють волати деякі політики та аналітики. Для мене дуже важлива позиція Місяця. Він - у знаку Близнюків. Це - повітряний знак. А стихія Повітря – стихія комунікацій, розмов. Тому на перше місце вийдуть різноманітні ЗМІ, сомережі. Рік сприяє базікалам та інтелектуалам. Хто добре вміє розмовляти, переконувати, - той й виграє".



За словами астролога, у наступному році будуть домінувати знаки Повітря – Терези, Близнюки, Водолій.



"Ще важливо, що повернення до правових норм виходить на перше місце. Багато буде показових процесів – судді почнуть, нарешті, приймати адекватні рішення, - продовжує фахівець. – А ось з роботою – проблеми, позиція роботи у 2018-му дуже слабка. Рік розмов, тому мають роботу ті, хто розмовляє... Рекомендую, коли влаштовуєтесь на роботу, розповідайте більш, ніж вмієте. Треба прикрашати свої властивості. Потім вже розберетесь – що до чого".



В 2018 році буде багато обману, підкреслює Наталя Коваленко. Вірити тому, що говорять, можно навіть не на 50%, а на 20%. Тому не треба особливо дослухатися до інформаційних хвиль.



"Щодо Донбасу, то можливе вирішення складних питань перемовним шляхом. Але результат може бути лише через рік, - підкреслює астролог. – В наступном році будуть більше обговорювати сітуацію, почнуться якісь нові процеси. Люди почнуть не лише розмовляти, але й прислуховуватися один до одного, шукати шляхи порозуміння. Можливо, з'явиться якась нова конфігурація. Нова точка зору. Буде свіже повітря – свіжі ідеї. Ті, які мають більше сенсу, ніж ті, що маємо зараз. Донбас треба провітрити – та ще й як! І перші струмені цього свіжого повітря мешканці регіону відчують вже в новому році".



ОВЕН

(21.03 - 20.04)



Рік приємних несподіванок в особистому житті - як у саміх Овенів, так і у їхніх родичів. Досягнення мети в особистому житті. Вдалий час, щоб підкорити чиєсь серце. Успішне вирішення судових справ. Овени будуть залишатися вірними собі. Ніхто не зможе вплинути на характер та поведінку представників цього знаку. Скоріше, щось змінять вони. Ніяких змін в роботі та стані здоров'я.





ТІЛЕЦЬ

(21.04 - 21.05)

Матеріальна тема - на першому плані. Відркиваються нові засоби заробітку, вони будуть продуктивними. Може спрацювати казка про "золоте копитце" – до чого торкнеться, те перетвориться на гроші. Тільці мають сили протистояти будь-яким проблемам. Вони не просто вистоять, а - переможуть. Якщо їх розлютити, можуть знищити своїх ворогів. Не треба конфліктувати з цим знаком.





БЛИЗНЮКИ

(22.05 - 21.06)

Надзивчайно важливий і успішний рік саме для цього знаку, який є фаворитом у 2018-му. Дуже велика кількість подій, контактів, проектів. І за кількістю, і за якістю – дуже цікавий рік. Відпочивати ніколи. Будуть прийняті дуже креативні рішення. Близнюки можуть перевершити самі себе. А ось щодо особистого життя – там похолодання. Така собі заморозка, "режим паузи".





РАК

(22.06 - 22.07)

Можливі нові стосунки з дуже поважними людьми – високого польоту. Рік, у якому Раки можуть добре реалізуватися. Успіх в роботі, перспектива отримання нової посади. Треба заспокоїтися, тоді гарніше працюватимуть. Їх оцінять так, як треба, а не занижено, як зазвичай. Ця несправедливість буде ліквідована, Раків роздивлятья. Добрий рік для справ з нерухомістю. Рік загострення інтуіції.



ЛЕВ

(23.07 - 23.08)

Рік виходу на новий рівень у прямому сенсі. Ще одна сходинка на гору – до успіху. Багато представників цього знаку, нарешті, знайдуть себе. І почнуть діяти – з добрим настроєм, у доброму гуморі. На позитиві. Вдалий рік для лікування. У жінок – для вагітності. Ще в 2018-му для Левів вдалим є вкладання грошей в нерухомість. Будуть чітко відсортовувати реальні та нереальні пропозиції.



ДІВА

(24.08 - 23.09)

Найбільш вдалим наступний рік є для Дів, які народжені до 7 вересня. Хто після - буде трохи складніше, вони не зможуть своєчасно роздивитися обман, є ризик піддатися йому. Увага - обманювати можуть найближчі люди! В цілому для знака Діви у 2018-му я бачу можливість змінити життя на краще. Слід зважитися на нові пропозиції, але бути дуже уважним. Головне - не гальмувати, щось робити.





ТЕРЕЗИ

(24.09 - 23.10)

Відбудеться повернення грошей (боржники), повернення втраченних можливостей (у роботі, особистому житті). Є непоганий шанс щость переграти, зробити ще краще. Єдина проблема – треба уважніше придивитися до колег жіночої статі. Під Терези копає якась жінка, яка працює поряд. Може зненацька нанести болючий удар. Треба слухатися маму – не важливо, якого вона віку. Саме у 2018-му її поради стануть у пригоді.





СКОРПІОН

(24.10 - 22.11)

Рік максимальної енерегії за останні 5-6 років. Успіх у просуванні своїх ідей, у боротьбі. Фінансове покращення. Але все це - завдяки активності, не подарунок з неба. Треба щось робити, тоді Космос, який 5-6 років лише забирав, почне віддавати. Як бонуси, які накопичувалися. Більш молоді Скорпіони вдало складуть іспити, науковці можуть отримати нові вчені ступені. Представники цього знаку можуть змінити місце перебування, житло - на краще. Рух Скорпіонів - до кращих умов.





СТРІЛЕЦЬ

(23.11 - 21.12)

У представників цього знаку в 2018-му не все гаразд зі шлюбом. Може ставитися питання про розлучення. Для вступу в шлюб теж не дуже гарний рік. Найменьш пострадаждають ті, в кого чоловік чи жінка – повітряних знаків (Терези, Близнюки, Водолій). Ще в них проблеми зі здоров'ям. Найнебезпечніший період - восени. Можуть бути травми, операції. З гарного - буде кар'єрний стрибок з місця. Особливий успіх у Стрільців, народжених до 15 грудня.





КОЗЕРІГ

(22.12 - 20.01)

Особливістю цього року є Венера в Козерозі. Тому цей суровий знак чекає рік шаленого кохання. Воно може бути нерівне, з великою різницею у віці, але дуже палке, в якому всі себе почувають досить комфортно... Дуже гарний рік для народження дітей. Також може статися зміна бізнесу, переорганізація його. Особливо вдало, якщо змішувати особисте життя та роботу (службові романи, сумісний бізнес з близькими людьми). Таке собі поєднання приємного з корисним.



ВОДОЛІЙ

(21.01 - 18.02)

Прорив у кар'єрному рості, успішне вирішення юридичних проблем. Вся робота з паперами дуже гарно виглядає в наступному році. На відміну від Козегорів, кохання не допомагає, а заважє бізнесу. Закохані Водолії в небезпеці, багато чим ризикують. Але вони не залишаться без кохання. Ті, хто вже пари, - отримають повторний медовий місяць, якесь відновлення відношень. А ось нове кохання - вкрай небезпечне.



РИБИ

(19.02 - 20.03)

Якщо в 2017-му у Риб була така собі любовна депресія, то в новому році вони готові до нових стосунків. Риби без кохання не можуть. Це їх дуже підримує, надає наснаги. Тільки закохалися – можуть гори зворотити. Їх вистачить і на роботу, і на кохання. До всього готові, самі дадуть собі лад. Рекомендую не дослухатися до чужих порад, а робити так, як їм бачиться. Дуже успішні місяці для Риб – квітень та червень.



Підготував Андрій КРИВЦУН.