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Архив - Донецкая область

Официально: украинские воины не пострадали от обстрелов, но есть ранение во время подрыва

31.12.2017 13:13
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Официально: украинские воины не пострадали от обстрелов, но есть ранение во время подрыва

За минувшие сутки, 30 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики совершили 4 обстрела. Все – на Донецком направлении. Потерь в рядах ВСУ в результате этих провокаций нет.

Об этом сообщил сегодня спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. Он также уточнил, что после 14:00 противник обстреливал позиции украинских воинов у Павлополя. Боевики применяли гранатометы, стрелковое оружие и минометы 82-мм. Кроме того, огонь из стрелкового вооружения зафиксирован в районе Водяного.

После 18:00 произошел стрелковый обстрел у Гнутово, но был придушен "ответкой" из и крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Также полковник сообщил, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один из воинов АТО вчера получил ранение в районе Крымского на Луганщине.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, подрыв, обстрелы
 
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