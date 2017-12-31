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Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", российское оккупационное командование активизировало на Донбассе мероприятия по распространению дезинформации среди мирного населения. "Вбросы" идут касательно якобы активизации боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников.
"На подконтрольной оккупационному командованию территории усилен административно-полицейский режим, коммунальные службы проводят демонстративные мероприятия по переоборудованию подвальных помещений в бомбоубежища. В больницы и медицинские учреждения разослан циркуляр о необходимости спланировать и провести мероприятия, направленные на подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых", - сообщают в ИС,
Одновременно среди командования частей и подразделений 1 и 2 "армейских корпусов" ("армии" "ДНР" и "ЛНР" соответственно) распространяется информация со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта.
"В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие "достоверные данные" о некоей "переброске ВСУ к фронту тяжёлой артиллерии" и "американских ударных БПЛА". Наступление якобы начнётся с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения, - отмечают в ИС. - Синхронно "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом "наступления ВСУ".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, дезинформация, ОРДЛО
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