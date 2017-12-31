Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки

31.12.2017 20:30

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", российское оккупационное командование активизировало на Донбассе мероприятия по распространению дезинформации среди мирного населения. "Вбросы" идут касательно якобы активизации боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников.



"На подконтрольной оккупационному командованию территории усилен административно-полицейский режим, коммунальные службы проводят демонстративные мероприятия по переоборудованию подвальных помещений в бомбоубежища. В больницы и медицинские учреждения разослан циркуляр о необходимости спланировать и провести мероприятия, направленные на подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых", - сообщают в ИС,



Одновременно среди командования частей и подразделений 1 и 2 "армейских корпусов" ("армии" "ДНР" и "ЛНР" соответственно) распространяется информация со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта.



"В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие "достоверные данные" о некоей "переброске ВСУ к фронту тяжёлой артиллерии" и "американских ударных БПЛА". Наступление якобы начнётся с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения, - отмечают в ИС. - Синхронно "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом "наступления ВСУ".