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Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины
Советник президента, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ, доктор технических наук, профессор считает, что европейские игроки (сознательно или нет) самоустранились от активного "разруливания" ситуации на Донбассе. В итоге переговоры перешли практически в русло американо-российской группы. Украина – в стороне.
В статье для ZN.UA Горбулин отмечает, что почти все решения, которые сегодня исходят в контексте реализации Минска-2, продуцируются постоянным спецпредставителем США К.Волкером и В.Сурковым. И это позволяет России представлять их результаты как признание США равносубъектности РФ на международной арене.
"Начавшийся в этом году диалог о миротворцах в Донбассе, постоянная информационная и дипломатическая пикировка по этому поводу создают ощущение пусть и непростого, но продвижения вперед. Тревогу вызывает другое — степень вовлеченности Украины в эти "азартные" переговоры, - отмечает директор НИСИ. - Не вызывает сомнений — К.Волкер отдает себе более чем достаточный отчет, что из себя представляет Россия, кто зачинщик конфликта на Донбассе, и чего действительно хочет Россия. Но является ли это понимание и осознание однозначной гарантией того, что в этих переговорах доминирующим является именно украинский интерес? Думаю, что неприятный, но честный ответ на этот вопрос — увы, нет. И это логично, поскольку обе стороны преследуют собственные интересы, в то время как проблема отстаивания национальных интересов Украины — сугубо наша задача".
Теги: Украина, США, Донбасс, переговоры, миротворцы
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- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
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