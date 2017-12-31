Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины

31.12.2017 21:01

Советник президента, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ, доктор технических наук, профессор считает, что европейские игроки (сознательно или нет) самоустранились от активного "разруливания" ситуации на Донбассе. В итоге переговоры перешли практически в русло американо-российской группы. Украина – в стороне.



В статье для ZN.UA Горбулин отмечает, что почти все решения, которые сегодня исходят в контексте реализации Минска-2, продуцируются постоянным спецпредставителем США К.Волкером и В.Сурковым. И это позволяет России представлять их результаты как признание США равносубъектности РФ на международной арене.



"Начавшийся в этом году диалог о миротворцах в Донбассе, постоянная информационная и дипломатическая пикировка по этому поводу создают ощущение пусть и непростого, но продвижения вперед. Тревогу вызывает другое — степень вовлеченности Украины в эти "азартные" переговоры, - отмечает директор НИСИ. - Не вызывает сомнений — К.Волкер отдает себе более чем достаточный отчет, что из себя представляет Россия, кто зачинщик конфликта на Донбассе, и чего действительно хочет Россия. Но является ли это понимание и осознание однозначной гарантией того, что в этих переговорах доминирующим является именно украинский интерес? Думаю, что неприятный, но честный ответ на этот вопрос — увы, нет. И это логично, поскольку обе стороны преследуют собственные интересы, в то время как проблема отстаивания национальных интересов Украины — сугубо наша задача".