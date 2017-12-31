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Архив - Донецкая область

Появилась важная информация для прифронтовой зоны Донетчины

31.12.2017 17:38
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Появилась важная информация для прифронтовой зоны Донетчины

Стал известен график работы мобильных подразделений Ощадбанка у линии соприкосновения в первую неделю нового года.

График опубликовало на своей странице в соцсети Фейсбук Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Приводим его вашему вниманию:

Напомним, что мобильные банковские подразделения Ощадбанка с ноября 2015 года работают в Донецкой и Луганской областях. Это сделано для предоставления банковского обслуживания жителям населенных пунктов прифронтовой зоны. Представители Ощадбанка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг: по выплате зарплаты, пенсий, соцпомощи, других средств с текущих счетов (в том числе по текущим карточных счетов с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей).



Теги: Донбасс, финансы, Ощадбанк, график
 
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