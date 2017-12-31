- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Закон о праве голоса переселенцев могут принять уже весной16:33
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории15:30
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время22:18
- В Покровске отметят День рождения Бандеры21:58
- Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей21:33
- Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года21:14
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины21:01
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки20:30
Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
В эксклюзивном интервью donbass.ua политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко признался, что не ожидает в 2018-м каких-либо кардинальных изменений касательно разрешения конфликта на Донбассе.
"Уже есть признаки нового охлаждения отношений между Западом и Россией (новые санкции США против России, недопуск РФ к участию в зимних Олимпийских играх-2018). И это всё - под президентские выборы в России, которые должны состояться в марте будущего года, - отмечает Владимир Фесенко. - В этих условиях маловероятно достижение конструктивного компромисса по разрешению конфликта на Донбассе, в том числе и по миротворческой миссии ООН в этом регионе. Напротив, есть опасения, что Владимир Путин, готовящийся легализовать четвертый срок своих президентских полномочий, может вновь поиграть великодержавными мускулами".
Но есть, по словам эксперта, и сдерживающий фактор.
"В июне-июле в России должен пройти Чемпионат мира по футболу-2018. Любое серьезное обострение военных действий на Донбассе, либо другие агрессивные действия Кремля могут привести к срыву проведения ЧМ-2018 в РФ, - считает Владимир Вячеславович. - Сомневаюсь, что Путин пойдет на такой риск, с учетом его пристрастия к глобальным спортивным событиям на территории России. Поэтому до лета 2018-го ситуация на Донбассе, скорее всего, останется в нынешнем виде. А вот осенью будущего года может появиться повод для обострения военно-политического положения в этом регионе. В ноябре в марионеточных псевдо-республиках (так называемых "ДНР" и "ЛНР") готовятся провести очередные выборы своего руководства, что будет воспринято в Украине (и не только), как грубейшее нарушение Минских соглашений, и негативно повлияет на ход переговорного процесса".
Читайте также:
Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года
Итоги года: Украина совершила прорыв на европейском направлении
Итоги года: в Украине запустили важные реформы
В Украине грядут политические и антикоррупционные разборки
Теги: Россия, Донбасс, прогноз, конфликт, ДНР, ЛНР
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- "Зона хаоса"? "Активная война"? "Брошен всеми"? Названые сценарии для Донбасса
- Мнение: Украина не проведет полной амнистии для сепаратистов и не оставит Л-ДНР в нынешнем виде в составе страны
- Россия назвала условия возвращения своих офицеров в СЦКК
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Волонтер: стоит ожидать эскалации конфликта на Донбассе
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Закон о праве голоса переселенцев могут принять уже весной16:33
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории15:30
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время22:18
- В Покровске отметят День рождения Бандеры21:58
- Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей21:33
- Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года21:14
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины21:01
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки20:30
- Обращалась в полицию перед смертью: что известно об убитой правозащитнице Ноздровской22:15
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Стало известно, когда заработает автофиксация превышения скорости21:41
- Украина больше не член Совета безопасности ООН21:28
- Трамп объявил "время перемен" для Ирана21:04
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку20:12
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек11:45
- Как быстро восстановить силы после новогодней ночи11:30
- Як боротись з похміллям?09:00
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- Боевики "ДНР" угробили танки
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка
- Реинтеграция Донбасса: предложили отказаться от термина "линия разграничения" и от украинской символики на КПВВ
- Встречай, страна, нового патриота: Ахметов признался, что ждет исполнения гимна на "Донбасс Арене" в ближайшее время