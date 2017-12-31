Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время

31.12.2017 22:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время

В эксклюзивном интервью donbass.ua политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко признался, что не ожидает в 2018-м каких-либо кардинальных изменений касательно разрешения конфликта на Донбассе.

"Уже есть признаки нового охлаждения отношений между Западом и Россией (новые санкции США против России, недопуск РФ к участию в зимних Олимпийских играх-2018). И это всё - под президентские выборы в России, которые должны состояться в марте будущего года, - отмечает Владимир Фесенко. - В этих условиях маловероятно достижение конструктивного компромисса по разрешению конфликта на Донбассе, в том числе и по миротворческой миссии ООН в этом регионе. Напротив, есть опасения, что Владимир Путин, готовящийся легализовать четвертый срок своих президентских полномочий, может вновь поиграть великодержавными мускулами".

Но есть, по словам эксперта, и сдерживающий фактор.

"В июне-июле в России должен пройти Чемпионат мира по футболу-2018. Любое серьезное обострение военных действий на Донбассе, либо другие агрессивные действия Кремля могут привести к срыву проведения ЧМ-2018 в РФ, - считает Владимир Вячеславович. - Сомневаюсь, что Путин пойдет на такой риск, с учетом его пристрастия к глобальным спортивным событиям на территории России. Поэтому до лета 2018-го ситуация на Донбассе, скорее всего, останется в нынешнем виде. А вот осенью будущего года может появиться повод для обострения военно-политического положения в этом регионе. В ноябре в марионеточных псевдо-республиках (так называемых "ДНР" и "ЛНР") готовятся провести очередные выборы своего руководства, что будет воспринято в Украине (и не только), как грубейшее нарушение Минских соглашений, и негативно повлияет на ход переговорного процесса".

Читайте также:

Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года
Итоги года: Украина совершила прорыв на европейском направлении
Итоги года: в Украине запустили важные реформы
В Украине грядут политические и антикоррупционные разборки

 



Теги: Россия, Донбасс, прогноз, конфликт, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх