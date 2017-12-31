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Архив - Донецкая область

В Мариуполе зажигали Деды Морозы и Снегурочки

31.12.2017 19:35
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В Мариуполе зажигали Деды Морозы и Снегурочки

Сегодня, 31 декабря, на Театральной площади Мариуполя, где установлена главная елка города, Деды Морозы и Снегурочки устроили жаркий батл.

"Желая добиться победы, команды делали всё, что только могли: танцевали, пели, хороводы водили, конкурсы проводили. Хоть это и было соревнование, но победило праздничное настроение", - отмечает mariupolnews.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, праздник, новый год, Дед Мороз, Снегурочка
 
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