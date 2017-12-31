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Архив - Донецкая область

В Покровске отметят День рождения Бандеры

31.12.2017 21:58
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В Покровске отметят День рождения Бандеры

1 января в Покровске (бывший Красноармейск, что на Донетчине) состоится митинг Дню рождения Степана Бандеры, организованный представителями общественных организаций города.

Об этом сообщает "Орбита", отмечая, что сбор участников состоится на площади Шибанкова возле памятного знака Т.Г. Шевченко. Начало мероприятия в 13.45. Принять участие в митинге приглашаются все желающие.

Степан Бандера - украинский политический деятель , один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б.

Понятие "бандеровцы", производное от его фамилии, постепенно стало общим и применимым ко всем украинским националистам, независимо от их отношения к Бандере.



Теги: Донбасс, Степан Бандера, Покровск (Красноармейск), национализм
 
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