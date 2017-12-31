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В зоне АТО нет тишины, но и потерь тоже нет
В течение 30 декабря гибридные войска оккупантов Донбасса продолжали обстрелы. Все удары пришлись на юг Донецкой области.
"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении".
Удары принимало Приазовье. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, кроме этого оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.
"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - отмечают в штабе. - В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал".
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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