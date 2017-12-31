Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо

31.12.2017 16:57

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский недоволен тем, как в бюджете-2018 распределили деньги медицинской субвенции.



"Медицинская субвенция была предусмотрена, в том числе, для временно оккупированной территории, на людей, которые там проживают. И должна была быть распределена по количеству переселенцев, которые есть в каждой области. К сожалению, ее распределили равномерно по жителям каждой области", – сообщил Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".



По его словам, власти Донецкого региона планируют обсуждать этот вопрос на уровне правительства. При этом сумму субвенции губернатор не уточнил.



"Это несправедливо по отношению к Донетчине, где проживает 531 тысяч переселенецев из общего числа в 1,5 млн ВПЛ. И нагрузка на лечебную сеть у нас намного больше, чем в других областях", – подчеркивает Жебривский.