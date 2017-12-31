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Архив - Донецкая область

Жебрівський сподівається, що наступний рік принесе Донеччині ще більше "куркулів"

31.12.2017 17:30
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Жебрівський сподівається, що наступний рік принесе Донеччині ще більше "куркулів"

Прес-служба Донецької облдержадміністрації оприлюднила вітання голови ОДА Павла Жебрівського з Новим Роком та Різдвом.

Наводимо вітання голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського у повному обсязі:

"Щиро вітаю вас з різдвяно-новорічними святами!

Ці прекрасні свята завжди були сповнені неповторного змісту. Новий рік – це є межа між минулим і майбутнім. Як завжди, напередодні Нового року, ми згадуємо, який був рік минулий і плекаємо надії на рік прийдешній, надії на те, що принесе він нам радість і мир, віру, що наші рідні та близькі будуть здоровими, робота – успішною, доля – прихильною, а наша рідна Донеччина та Україна – заможною, сильною та незалежною.

Для усіх нас рік, що минув, був непростим і вимагав напруженої та плідної роботи в ім’я добробуту нашої Донеччини, зміцнення і розквіту Української держави. Цей рік став знаковим для всіх українців – ми отримали безвізовий режим з Євросоюзом, що відкриває нові можливості для всієї країни.

В 2017 році на Донеччині успішно впроваджено програму підтримки малого і середнього бізнесу "Український донецький куркуль" – переможці програми вже отримали кошти та розвивають свій бізнес. Сподіваємось, що наступний рік принесе нам ще більше "куркулів", що дасть змогу розвинути на Донеччині новий клас – незалежних, вільних, підприємців, які працюють для себе, тим самим примножуючи здобутки Донеччини.

Сьогодні ми відбудовуємо інфраструктуру – відновлюємо разом мости, дороги та житло, будуємо опорні школи, спортивні майданчики, центри надання адміністративних послуг, реформуємо медицину – робимо разом все заради світлого майбутнього нашої Донеччини. Наше ключове завдання сьогодні – введення Донеччини в єдиний український простір, щоб кожен донеччанин, як на звільненій території області, так і на тимчасово окупованій, відчув, що він живе в Україні.

Я щиро вірю, в те що в Новому 2018 році ми зможемо завершити всі розпочаті проекти, що саме цей рік дасть нам змогу нарешті реінтегрувати тимчасово окуповані території Донеччини – принести мир та добробут туди, де наші громадяни так довго страждали від окупації російських найманців.

Безумовно, рік прийдешній несе нам нові виклики, які ми разом успішно подолаємо завдяки згуртуванню зусиль і наполегливій праці.

Кажуть, що в Новий рік здійснюються заповітні мрії та відбуваються справжні чудеса. У ці святкові дні хочу побажати вам натхнення, завзяття, щастя та злагоди, і найголовніше – миру.

Щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом! Радісних і мирних вам свят та натхненного Нового року!"



Теги: Донбасс, новый год, губернатор, поздравление, Жебривский
 
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