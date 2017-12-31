- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
Жебрівський сподівається, що наступний рік принесе Донеччині ще більше "куркулів"
Прес-служба Донецької облдержадміністрації оприлюднила вітання голови ОДА Павла Жебрівського з Новим Роком та Різдвом.
Наводимо вітання голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського у повному обсязі:
"Щиро вітаю вас з різдвяно-новорічними святами!
Ці прекрасні свята завжди були сповнені неповторного змісту. Новий рік – це є межа між минулим і майбутнім. Як завжди, напередодні Нового року, ми згадуємо, який був рік минулий і плекаємо надії на рік прийдешній, надії на те, що принесе він нам радість і мир, віру, що наші рідні та близькі будуть здоровими, робота – успішною, доля – прихильною, а наша рідна Донеччина та Україна – заможною, сильною та незалежною.
Для усіх нас рік, що минув, був непростим і вимагав напруженої та плідної роботи в ім’я добробуту нашої Донеччини, зміцнення і розквіту Української держави. Цей рік став знаковим для всіх українців – ми отримали безвізовий режим з Євросоюзом, що відкриває нові можливості для всієї країни.
В 2017 році на Донеччині успішно впроваджено програму підтримки малого і середнього бізнесу "Український донецький куркуль" – переможці програми вже отримали кошти та розвивають свій бізнес. Сподіваємось, що наступний рік принесе нам ще більше "куркулів", що дасть змогу розвинути на Донеччині новий клас – незалежних, вільних, підприємців, які працюють для себе, тим самим примножуючи здобутки Донеччини.
Сьогодні ми відбудовуємо інфраструктуру – відновлюємо разом мости, дороги та житло, будуємо опорні школи, спортивні майданчики, центри надання адміністративних послуг, реформуємо медицину – робимо разом все заради світлого майбутнього нашої Донеччини. Наше ключове завдання сьогодні – введення Донеччини в єдиний український простір, щоб кожен донеччанин, як на звільненій території області, так і на тимчасово окупованій, відчув, що він живе в Україні.
Я щиро вірю, в те що в Новому 2018 році ми зможемо завершити всі розпочаті проекти, що саме цей рік дасть нам змогу нарешті реінтегрувати тимчасово окуповані території Донеччини – принести мир та добробут туди, де наші громадяни так довго страждали від окупації російських найманців.
Безумовно, рік прийдешній несе нам нові виклики, які ми разом успішно подолаємо завдяки згуртуванню зусиль і наполегливій праці.
Кажуть, що в Новий рік здійснюються заповітні мрії та відбуваються справжні чудеса. У ці святкові дні хочу побажати вам натхнення, завзяття, щастя та злагоди, і найголовніше – миру.
Щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом! Радісних і мирних вам свят та натхненного Нового року!"
Теги: Донбасс, новый год, губернатор, поздравление, Жебривский
- Антон Артюхов: Любите спорт - он помогает ощутить полноту жизни!
- Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)
- Пресс-центр АТО поздравил украинцев с Новым годом
- Губернатор Донетчины поздравил украинцев с Новым годом
- Как "Донбасс" отмечал 95-летие
- Виктор Бурдук: Желаю, чтобы в сердцах, как в кузнечном горне, горел огонек любви!
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
- ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия21:55
- В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея21:35
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Украинцев заставят сортировать мусор: назван размер штрафов20:38
- «Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой20:20
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс19:39
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Светлана Лобода ждет второго ребенка
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке