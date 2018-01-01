- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»
Глава Украинского государства Петр Порошенко в ходе своего новогоднего обращения к украинцам, обратился отдельно к бойцам АТО, жителям аннексированного Крымского полуострова и ОРДЛО, сказав, что в любом случае временно оккупированные регионы будут воссоединены с остальной частью Украины, а страна-агрессор будет изгнана и наказана. Ссылаясь на «УНИАН» издание replyua.net сообщает, что об этом говорится в новогоднем обращении Петра Порошенко к народу Украины.
Так, гарант Конституции заявил: «В первую очередь, давайте порадуемся вместе за наших соотечественников, которые буквально на днях были возвращены домой из российского плена к своим родным и близким. Слава Богу, их удалось вернуть до наступления новогодних праздников. С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборонительные позиции на восточных рубежах. Мы же, в свою очередь, будем продолжать укреплять армию Украины, нашу славу и гордость».
Обращаясь отдельно к жителям временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, Петр Порошенко заявил: «Через созданные искусственно линии разграничения мои искренние пожелания пускай услышит и Луганск с Донецком, и Крым с Севастополем. Сестры и братья, Украина – это ваш дом! Грабитель же разоривший наш дом будет в свое время изгнан и наказан».
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Порошенко, ОРДЛО
- Порошенко: Торговых отношений между Украиной и «конфискованными ЛДНР» предприятиями не может быть
- Порошенко доволен тем, что после местных выборов не произошло раскола страны
- Геращенко: Путин предлагал Порошенко 50 миллиардов за отказ от Крыма
- Савченко заявила о двоевластии в зоне АТО
- Порошенко сделал мрачный прогноз для Донбасса
- Экс-губернатор Донетчины Кихтенко уверен: у Порошенко есть на него "особые планы"
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
- ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия21:55
- В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея21:35
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Украинцев заставят сортировать мусор: назван размер штрафов20:38
- «Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой20:20
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс19:39
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Светлана Лобода ждет второго ребенка
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке