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Боевики "ДНР" угрожают Украине новым оружием: "грозный" российский ответ на поставки из США насмешил соцсети. ВИДЕО
Боевики "Л/ДНР" все еще возмущены сообщением о поставке оружия США для нужд ВСУ и решили опубликовать свой "амбициозный ответ", однако вызвали лишь насмешки и издевательства пользователей соцсетей, передает dialog.ua.
Один из информационных каналов российских наемников показал видео о том, как боевики создали "новейшее оружие", которое сделали в гараже с помощью старого советского гранатомета РПГ, горного сейсмодатчика, сварки и изоленты. Представленное оружие боевики назвали своим "ответом" "Джавелинам".
Наемники хвастаются, что сейсмодатчик с помощью написанного в "Л/ДНР" программного обеспечения определяет позиции стрелка-снайпера или оператора "Джавелина", а выстрел гранатомета должен уничтожать его позиции. При этом публикация видео вызвала насмешки пользователей соцсетей, которые издеваются над боевиками.
Теги: Россия, США, Донбасс, оружие, угроза, ДНР, ЛНР, боевики
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- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
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