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Ирина Геращенко: Мы вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это почувствовала на физическом уровне
Некоторые из освобожденных украинских заложников планируют получить биометрический паспорт и воспользоваться безвизом, чтобы отправиться в путешествие, которое отложили в 2014 году.
Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook, — сообщает «Гордон«.
"Я всегда верила в безвиз, в подписание соглашения, хоть вокруг завывали эксперты и некоторые политики: "Война, не дадут!" Я знала, что мы получим, а не "не дадут". Я точно знаю, что Украина будет в ЕС и НАТО, к сожалению, не так быстро, как хотелось, но это зависит только от нас", – отметила она.
Нардеп сообщила, что в последующие годы планирует работать над вопросом вступления Украины в НАТО и ЕС.
"А еще – мы точно вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это почувствовала на каком-то физическом уровне. И над этим тоже будем работать в 2018 году", – добавила она.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Крым, Горловка, НАТО, Верховная Рада, безвизовый режим
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