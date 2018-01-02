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Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
Охраняли мероприятия несколько сотен правоохранителей, однако все прошло спокойно, без провокаций и задержаний. Несмотря на то, что Славянский горсовет просил суд запретить использование факелов на Марше в честь Бандеры, в удовлетворении просьбы было отказано. Марш в Славянске организовали активисты ВО "Свобода" и "Сокола", передает "Диалог.UA".
К охране мероприятия в Славянске было повышенное внимание полиции, поскольку в ходе прошлогоднего Марша неизвестные провокаторы бросили взрывпакет, от чего было повреждено остекление здания по улице Шевченко в районе центральной больницы города.
В акции приняли участие примерно 200 человек, которые колонной прошли по городским улицам выкрикивая "Слава Украине" и "Схід и Захід разом".
Факела были затушены лишь на конечной точке марша у памятника Шевченко. Также известно о проведении подобных шествий и в других городах Донбасса. В Покровске митинг прошел на площади Шибанкова. День рождения Бандеры отметили и в прифронтовой Авдеевке, где на улицы людей вывели "Правый сектор", "Свобода" и "Национальный корпус".
Как ранее сообщалось, по данным полиции, всего во всеукраинских факельных шествиях по случаю 109-летия Степана Бандеры приняли участие около 10 тысяч человек.
Теги: Донбасс, Авдеевка, Славянск, полиция, факел, шествие
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