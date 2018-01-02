Нажрались и взорвались: стали известны "новогодние" потери террористов "Л/ДНР". ВИДЕО

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В новогоднюю ночь российско-террористические войска на Донбассе потеряли погибшими 8 наемников в результате нарушений дисциплины и алкогольного опьянения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки, передает obozrevatel.com.
Так, 31 декабря 2017 года, в одной из частей 1 АК (Донецк) во время ссоры между офицерами и их подчиненными, один из военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четыре человека, среди которых один офицер, погибли, еще двое были ранены.
Кроме того, в новогоднюю ночь трое российских военнослужащих из 1 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили использовать для приготовления пищи неисправный газовый баллон, который взорвался и привел к их гибели.
По информации ГУР, 1 января пьяные военнослужащие 2 АК избили гражданских лиц, которые якобы нарушили правила пользования пиротехническими средствами вблизи расположения части.
Кроме того в новогоднюю ночь наемник из 2-го АК, под воздействием наркотических веществ совершил суицид. По указанию командования, он был уволен задним числом – 28-м декабря 2017 года.
Теги: Россия, Донбасс, алкогольное опьянение, Новый год, ДНР, ЛНР, АТО, потери, ГУР
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