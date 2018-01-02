Нажрались и взорвались: стали известны "новогодние" потери террористов "Л/ДНР". ВИДЕО

02.01.2018 15:42

В новогоднюю ночь российско-террористические войска на Донбассе потеряли погибшими 8 наемников в результате нарушений дисциплины и алкогольного опьянения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки, передает obozrevatel.com.

Так, 31 декабря 2017 года, в одной из частей 1 АК (Донецк) во время ссоры между офицерами и их подчиненными, один из военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четыре человека, среди которых один офицер, погибли, еще двое были ранены.

Кроме того, в новогоднюю ночь трое российских военнослужащих из 1 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили использовать для приготовления пищи неисправный газовый баллон, который взорвался и привел к их гибели.

По информации ГУР, 1 января пьяные военнослужащие 2 АК избили гражданских лиц, которые якобы нарушили правила пользования пиротехническими средствами вблизи расположения части.

Кроме того в новогоднюю ночь наемник из 2-го АК, под воздействием наркотических веществ совершил суицид. По указанию командования, он был уволен задним числом – 28-м декабря 2017 года.