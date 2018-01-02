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Архив - Донецкая область

"Новый год не принес мира": стало известно о новых преступлениях террористов на Донбассе

02.01.2018 07:54
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"Новый год не принес мира": стало известно о новых преступлениях террористов на Донбассе

Российско-террористические войска совершили пять обстрелов позиций украинских военнослужащих в зоне проведения АТО на Донбассе 1 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает obozrevatel.com.

"Первые сутки нового года не принесли мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в частности, из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сводке.

Так, на луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

"На донецком направлении самая враждебная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного.

В районе Верхнеторецкого оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

"Всего за минувшие сутки российско-террористические войска пять раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - резюмировали в ВСУ.



Теги: Россия, Донбасс, Новый год, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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