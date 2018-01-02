- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
Если государство не хочет выплачивать жителям неподконтрольного Донбасса пенсии, пусть вернет их отчисления, которые люди делали за годы трудового стажа. Такое мнение высказал в эфире ТК «Донбасс» адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев.
«Ситуация с выплатами пенсий, действительно, спорная. И нынешние власти не особо хотят признавать, что пенсия – это не социальная выплата, а неотъемлемое материальное право каждого пенсионера, и находящегося на неподконтрольной территории в том числе. Не признавать – это выгодно, т.к. при этом сохраняются определенные средства в бюджете Украины. Но позиция подавляющего большинства (даже практически всех) общественных организаций и международных структур, что пенсии должны выплачиваться», – сказал Борисичев.
Он настаивает, что в данном случае на первом месте должен быть закон. «Если мы хотим быть развитым государством, если мы хотим идти в Европу, то в первую очередь, мы должны соблюдать законы и их чтить», – констатировал адвокат.
«Общественники предлагают власти: если вы не хотите выплачивать пенсии жителям неподконтрольных территорий, считая это "спонсированием терроризма, боевиков", то верните этим людям все отчисления, которые они платили за время своего трудового стажа. Только проиндексируйте, согласно курсу доллара. И тогда, уверяю, ни один пенсионер Донбасса не будет нуждаться до конца своих дней ни в гуманитарной, ни в социальной помощи.Государство это и само понимает. Но бюджета страны может не хватить на эти компенсации жителям Донбасса, учитывая вредность производства, стаж, надбавки в той же металлургии и угольной промышленности (а там зарплаты были в среднем намного выше, чем по всей Украине). Нужно отдавать этому отчет», – продолжил общественник.
Борисичев подчеркнул, что нынешняя власть в большинстве своем считает, что выплата пенсий жителям неподконтрольных территорий – это выброшенные в никуда деньги. «На самом деле, это в первую очередь установление диалога с теми людьми, которые живут за линией разграничения. Это демонстрация, что люди нужны украинской власти, что она их признает украинцами. Поэтому с точки зрения материальной – это затратная вещь. Но с точки зрения сохранения территориальной целостности в будущем, интеграции этих людей в общую систему украинского общества – это будет очень сильной инвестицией», – подчеркнул адвокат.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пенсии
- Блокпосты: в зону АТО можно проехать нормально, на "большую Украину" - традиционные очереди
- Мнение журналиста: Хотят ли те, кто живет в Донецке, вернуться в Украину?
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Военный прогноз на 2016 год. Чего ждать Донбассу?
- Кремль открыто заявил донбасским сепаратистам: выборы - только по украинскому законодательству
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
- ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия21:55
- В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея21:35
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Украинцев заставят сортировать мусор: назван размер штрафов20:38
- «Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой20:20
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс19:39
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Светлана Лобода ждет второго ребенка
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке